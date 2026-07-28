У Польщі стався новий скандал з образами українців, поліція відкрила розслідування

Управління поліції у Кракові почало кримінальне провадження щодо погроз та дискримінації за національною ознакою після інциденту в Малопольському воєводстві, де працівник польської компанії грубо ображав українських працівників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

Інцидент, який було зафіксовано на відео, стався минулої п’ятниці в цеху поблизу Скавіни біля Кракова.

На записі видно, як чоловік у будівельному шоломі та жовтому жилеті, використовуючи нецензурну лексику, ображає працівників з України. Він, зокрема, кричить: "Бандерівець, кур*а", "На фронт, кур*а" та "Путін на вас чекає". Потім він підходить до того, хто знімає, і намагається відібрати у нього телефон.

Grupa Stadnicki… co to za ruski burdel? pic.twitter.com/7ZseU4K5Ic – Oscar W (@OscarW_ii) July 27, 2026

Як повідомила речниця Малопольської поліції Катажина Цісло, на наступний день після цього інциденту двоє українських робітників прийшли до поліцейського відділку в Скавіні і подали заяву щодо погроз, які підлягають кримінальному переслідуванню.

"Поліцейські, які ведуть цю справу, після перегляду відео вирішили, що розслідуватимуть її також щодо дискримінації за національною ознакою", – додала Цісло.

Особа чоловіка відома поліцейським, але його поки що не затримано.

Компанія Grupa Stadnicki, в якій працював агресивний чоловік, опублікувала заяву.

"Наша організація ухвалила рішення вжити негайних і рішучих заходів у цій справі. Ця особа більше не представляє нашу компанію в жодному плані. Водночас ми висловлюємо глибоке співчуття з приводу того, що стався такий драматичний інцидент, внаслідок якого постраждав представник іншої компанії. Нам надзвичайно прикро через ситуацію, що склалася. Жодні емоції чи професійні суперечки не можуть бути виправданням для фізичної агресії", – йдеться у заяві, підписаній правлінням компанії.

Також було додано, що компанія "рішуче й категорично засуджує будь-які форми агресії та насильства".

"У нашій організації діє абсолютне правило нульової толерантності до будь-яких агресивних дій, незалежно від їхніх причин, динаміки чи попереднього перебігу суперечки. Порушення меж фізичної недоторканності та ескалація конфлікту є для нас абсолютно неприйнятними", – йдеться у заяві Grupa Stadnicki.

Компанія глибоко обурена тим, що її втягнули в цю кризову ситуацію, яка жодним чином не відповідає її стандартам. "Повідомляємо, що поведінка цієї особи була її цілком приватною, самовільною дією", – зазначено у заяві.

28 липня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після жорстокого нападу на українську пару у Вроцлаві заявив, що зростання насильства в країні пов’язане з тим, що радикально налаштовані групи відчувають політичну підтримку, а також звернувся до президента Кароля Навроцького із закликом не мовчати.

У неділю, 26 липня, у польському місті Вроцлав напали на молоду українську пару. Пара зайшла до магазину неподалік від свого будинку, а після того, як вони вийшли на вулицю, кілька чоловіків почали переслідувати їх. Причиною нападу, як стверджується, став "їхній акцент".