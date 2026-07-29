МВД Польши после серии инцидентов с украинцами: "Язык ненависти неприемлем"

В Министерстве внутренних дел и администрации Польши на фоне серии инцидентов с оскорблениями и применением силы в отношении украинцев подчеркнули, что подобные действия на почве нетерпимости неприемлемы и будут встречать надлежащую реакцию правоохранительных органов.

Как сообщает "Европейская правда", заявление было опубликовано в аккаунте X ведомства.

В МВД Польши подчеркнули, что подстрекательство к ненависти или оскорбления людей на основании их национальности, этнического происхождения, расы или вероисповедания не будут терпеть.

🚫 Nie ma zgody na nawoływanie do nienawiści oraz znieważanie osób ze względu na ich przynależność narodową, etniczną, rasową lub wyznaniową. @PolskaPolicja reaguje na hejt – zarówno w Internecie, jak i w przestrzeni publicznej. Edukujemy, zapobiegamy i ścigamy osoby, które… pic.twitter.com/63JyR1m8Z3 – MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) July 29, 2026

"Польская полиция реагирует на язык ненависти – как в интернете, так и в общественном пространстве. Мы занимаемся просвещением, профилактикой и привлечением к ответственности тех, кто нарушает закон", – подчеркнули в заявлении.

Напоминание было опубликовано на фоне ряда инцидентов за последние недели, в ходе которых украинцы в Польше подвергались агрессии по национальному признаку.

Во Вроцлаве недавно группа польских мужчин напала на молодую украинскую пару, якобы услышав их акцент. Нападавшие были заключены под стражу на три месяца.

Управление полиции в Кракове возбудило уголовное дело по факту угроз и дискриминации по национальному признаку после инцидента в Малопольском воеводстве, где сотрудник польской компании грубо оскорблял украинских работников.

Также в сети появилось видео, на котором видно, как в поезде недалеко от Варшавы двое мужчин приставали к украинцу. После вмешательства кондуктора и других пассажиров обидчиков выгнали из вагона, а впоследствии полиция выписала им штраф.