Единственная АЭС в Венгрии остановила работу реактора из-за уровня воды в Дунае

Атомная электростанция "Пакш", являющаяся единственной АЭС в Венгрии, сообщила об остановке одного из своих реакторов из-за снижения уровня воды в Дунае, вызванного засушливой погодой.

Об этом сообщила компания-оператор АЭС MVM, пишет "Европейская правда".

В компании заявили, что 29 июля начали остановку реактора №3 на АЭС "Пакш" из-за значительного снижения уровня воды в Дунае в последние дни.

Там добавили, что дальнейшие решения будут приниматься с учетом развития ситуации.

"Наши коллеги постоянно следят за изменениями уровня и температуры воды и, учитывая конкретную ситуацию, принимают необходимые решения в соответствии с ней. Наша цель – обеспечить безопасную эксплуатацию объекта и соблюдение экологических норм", – говорится в заявлении.

Накануне Румыния также приостановила работу одного реактора на атомной электростанции в городе Чернаводе из-за низкого уровня воды в Дунае.

Сообщалось, что в конце июля в румынской части Дуная зафиксировали самый низкий уровень воды за 30 лет.

Из-за падения уровня воды в Дунае в Румынии сел на мель швейцарский пароход с более чем 200 людьми на борту. 29 июля болгарские службы провели эвакуацию всех пассажиров судна.