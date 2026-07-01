У Бельгії на тлі спеки споживання води підскочило до 5-річного максимуму

На тлі спекотних температур минулого тижня споживання води у бельгійській Фландрії підскочило до рекордного денного показника за останні п'ять років.

Про це повідомляє The Brussels Times, пише "Європейська правда".

Обсяги споживання водопровідної води у Фландрії 26 червня на тлі спеки встановили 5-річний денний рекорд.

За даними про постачання, у той день використали 1 351 622 м³ водопровідної води.

Помітно вищим за середній рівень споживання був і попереднього дня.

Одночасно у Фламандському агентстві з питань довкілля зазначили, що ніяких проблем з постачанням немає і обмежень на споживання не встановлювалося.

"Високі температури безперечно впливають на споживання води. Але великі обсяги споживання самі по собі означають, що є загроза дефіциту… Причин турбуватися немає", – прокоментувала речниця відомства.

Водночас вона закликала людей користуватися водою відповідально.

"Кожен літр води, який ми не змарнували, сприяє стійкості наших водних запасів", – зазначила вона.

Як відомо, від хвилі спеки наприкінці червня спершу потерпали країни Західної Європи, після чого вона в останні дні місяця змістилась у Центрально-Східну Європу.

У Франції та в Іспанії з впливом спеки пов’язують близько 1000 додаткових смертей.

Французькі "Зелені" хочуть ініціювати відставку уряду, критикуючи його дії під час рекордної спеки минулого тижня.

У Єврокомісії заявили про "драматичне попередження" через червневу хвилю спеки.