В Мюнхене объявили чрезвычайное положение из-за дефицита воды

В немецком городе Мюнхене объявили чрезвычайную ситуацию с водоснабжением и призвали всех экономить воду.

Об этом говорится в публикации Bild, сообщает "Европейская правда".

Рекордная жара и продолжительная засуха привели к снижению уровня грунтовых вод.

Мэр Мюнхена Доминик Краузе создал оперативную группу для бережного использования запасов воды.

"Мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией, которой не было с начала 1970-х годов. Потребность в воде, значительно возросшая из-за продолжительной жары, доводит систему водоснабжения городских коммунальных служб Мюнхена до предела. Поэтому мы как город немедленно примем меры по экономии воды", – отметил он.

Однако на данный момент снабжение питьевой водой обеспечено. Чтобы так и оставалось, городские власти объявили о радикальных сокращениях – даже мытье окон будет приостановлено.

Из 150 декоративных фонтанов в городе будет отключено не менее десяти.

По данным городской администрации, это позволит сэкономить 43% от общего объема водопотребления всех фонтанов. Кроме того, время работы 56 из них будет сокращено с 14 до 10 часов в сутки.

Кроме того, городские коммунальные службы дают советы, как жителям Мюнхена сократить потребление: избегать мытья автомобилей, отдавать предпочтение душу вместо ванны, закрывать кран во время чистки зубов, не наполнять детские бассейны и бассейны для взрослых.

"Я прошу всех жителей Мюнхена помочь в экономии воды. Каждый неиспользованный литр помогает смягчить ситуацию", – призвал Краузе.

Он также добавил: если потребление воды не уменьшится, придется принять более радикальные меры. Какими именно они могут быть, мэр не уточнил.

Сообщалось, что на фоне жаркой погоды на прошлой неделе потребление воды в бельгийской Фландрии подскочило до рекордного дневного показателя за последние пять лет.

Стоит отметить, что в Еврокомиссии заявили о "драматическом предупреждении" из-за июньской волны жары.