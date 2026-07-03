В Італії перехопили 340 кг кокаїну у вантажі бананів

В Італії у вантажі бананів з Колумбії виявили 340 кг кокаїну, за збут якого наркоторговці могли отримати орієнтовно 120 млн євро.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

У п’ятницю 3 липня фінансова поліція Італії заявила про перехоплення 340 кг чистого кокаїну у порту Вадо-Лігуре. Наркотики були заховані у вантажі бананів з Колумбії.

Орієнтовна вартість вилученого на чорному ринку – близько 120 млн євро.

Раніше в аеропорту Варшави конфіскували 47 кг канабісу, який перевозили в банках з мандаринами.

У квітні у кількох супермаркетах у Нідерландах виявили пакунки з наркотиками у вантажах бананів, що прибули до магазинів.

В Британії виявили кокаїн на 9,4 млн доларів у партії спідньої білизни.