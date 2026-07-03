В Италии перехватили 340 кг кокаина в партии бананов
Новости — Пятница, 3 июля 2026, 13:30 —
В Италии в партии бананов из Колумбии обнаружили 340 кг кокаина, за сбыт которого наркоторговцы могли получить примерно 120 млн евро.
Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".
В пятницу, 3 июля, финансовая полиция Италии заявила о перехвате 340 кг чистого кокаина в порту Вадо-Лигуре. Наркотики были спрятаны в партии бананов из Колумбии.
Ориентировочная стоимость изъятого на черном рынке – около 120 млн евро.
Ранее в аэропорту Варшавы конфисковали 47 кг каннабиса, который перевозили в банках с мандаринами.
В апреле в нескольких супермаркетах в Нидерландах обнаружили пакеты с наркотиками в партиях бананов, поступивших в магазины.
В Великобритании обнаружили кокаин на сумму 9,4 млн долларов в партии нижнего белья.
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