В Италии перехватили 340 кг кокаина в партии бананов

В Италии в партии бананов из Колумбии обнаружили 340 кг кокаина, за сбыт которого наркоторговцы могли получить примерно 120 млн евро.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

В пятницу, 3 июля, финансовая полиция Италии заявила о перехвате 340 кг чистого кокаина в порту Вадо-Лигуре. Наркотики были спрятаны в партии бананов из Колумбии.

Ориентировочная стоимость изъятого на черном рынке – около 120 млн евро.

Ранее в аэропорту Варшавы конфисковали 47 кг каннабиса, который перевозили в банках с мандаринами.

В апреле в нескольких супермаркетах в Нидерландах обнаружили пакеты с наркотиками в партиях бананов, поступивших в магазины.

В Великобритании обнаружили кокаин на сумму 9,4 млн долларов в партии нижнего белья.