Туск закликав польську делегацію на саміті НАТО до обережності в заявах про підтримку України

Глава уряду Польщі Дональд Туск закликав членів польської делегації, яка вирушає на саміт НАТО в Анкарі, бути обережними з подальшими заявами щодо фінансової підтримки України з боку Варшави.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Прем’єр-міністр Дональд Туск повідомив, що попросив віцепрем’єрів – міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша та міністра закордонних справ Радослава Сікорського – дуже чітко інформувати про позицію уряду президента Кароля Навроцького, який представлятиме Польщу на найближчому саміті НАТО в Анкарі.

За словами Туска, цей саміт "вирішить" питання відповідальності Європи за свою обороноздатність та її фінансування.

Глава уряду також запевнив, що під час переговорів Польща не змінить своєї позиції щодо необхідності підтримки України. Водночас він натякнув, що Варшава не збирається брати на себе додаткові фінансові зобов'язання.

"Я звертаюся тут до всієї делегації з проханням бути обережними з будь-якими заявами щодо чергової фінансової підтримки з боку Польщі, і не тому, що я вважаю, ніби Україна не потребує фінансової підтримки – я вважаю, що Польща має дуже великі зобов’язання щодо всього східного кордону Європейського Союзу, і всі мають це врахувати", – закликав він.

"Україна бореться, але Польща несе (...) головний тягар захисту нашого кордону, а разом з цим – європейського кордону від загроз зі сходу, і тому до неї слід ставитися по-особливому", – додав Туск.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявляв раніше, що наступного тижня на саміті НАТО Німеччина виступатиме за нові зобов'язання фінансової допомоги Україні з боку її європейських партнерів.

На саміті НАТО в Анкарі очікується, що члени Альянсу зобов’яжуться укласти нові контракти на постачання озброєння на суму в мільярди доларів та збільшити обсяги виробництва зброї, зокрема для України.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив проти планів щодо надання подальшої фінансової допомоги Україні, які зараз готуються.