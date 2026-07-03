Туск призвал польскую делегацию на саммите НАТО к осторожности в заявлениях о поддержке Украины

Глава правительства Польши Дональд Туск призвал членов польской делегации, отправляющейся на саммит НАТО в Анкаре, проявлять осторожность в дальнейших заявлениях о финансовой поддержке Украины со стороны Варшавы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Премьер-министр Дональд Туск сообщил, что попросил вице-премьеров – министра обороны Владислава Косиняка-Камиша и министра иностранных дел Радослава Сикорского – очень четко информировать о позиции правительства президента Кароля Навроцкого, который будет представлять Польшу на предстоящем саммите НАТО в Анкаре.

По словам Туска, этот саммит "решит" вопрос ответственности Европы за свою обороноспособность и её финансирование.

Глава правительства также заверил, что в ходе переговоров Польша не изменит своей позиции относительно необходимости поддержки Украины. В то же время он намекнул, что Варшава не собирается брать на себя дополнительные финансовые обязательства.

"Я обращаюсь здесь ко всей делегации с просьбой быть осторожными с любыми заявлениями относительно очередной финансовой поддержки со стороны Польши, и не потому, что я считаю, будто Украина не нуждается в финансовой поддержке – я считаю, что на Польшу ложатся очень большие обязательства в отношении всей восточной границы Европейского Союза, и все должны это учитывать", – призвал он.

"Украина борется, но Польша несет (...) основное бремя защиты нашей границы, а вместе с этим – европейской границы от угроз с востока, и поэтому к ней следует относиться особо", – добавил Туск.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявлял ранее, что на следующей неделе на саммите НАТО Германия будет выступать за новые обязательства по финансовой помощи Украине со стороны её европейских партнёров.

На саммите НАТО в Анкаре ожидается, что члены Альянса обязуются заключить новые контракты на поставку вооружения на сумму в миллиарды долларов и увеличить объемы производства оружия, в частности для Украины.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил против планов по оказанию дальнейшей финансовой помощи Украине, которые сейчас готовятся.