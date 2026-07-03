Туск про відносини з Україною: не можна, щоб добру волю демонструвала лише Варшава

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що польсько-українські відносини потребують взаємної доброї волі, а не лише односторонньої заангажованості з боку Варшави.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Прем’єр-міністр прокоментував зустрічі глав польської та української дипломатії Радослава Сікорського та Андрія Сибіги.

"У мене є сигнали, що це дійшло до свідомості української сторони, що варто шукати шляхи для чесної розмови також про минуле, і не варто ескалувати цю напругу", – сказав він, додавши, що винуватицею напруженості є саме українська сторона.

"Побачимо, це, мабуть, тривалий процес, але, як ви знаєте, я переконаний, що добрі українсько-польські відносини відповідають взаємним інтересам, але вимагають доброї волі з боку Києва. Не може бути так, що лише Варшава постійно демонструватиме добру волю. Але я хотів би, щоб ця тверда позиція не була позначена зневагою чи ворожістю, бо це ні до чого розумного не приведе", – додав глава польського уряду.

В Міністерстві закордонних справ Польщі підтвердили зустріч у п’ятницю між Андрієм Сибігою і Радославом Сікорським, а також розповіли про теми, які обговорюватимуть міністри.

Перед тим агентство PAP неофіційно дізналося, що українська сторона домагається зустрічі з польською стороною, але, як зазначали дипломатичні джерела, про включення до українського Національного пантеону Марка Безручка – генерала армії Української Народної Республіки – прямо не йшлося.

Читайте детально на цю тему: "Обурливо самостійна" Україна. Де захована справжня причина суперечки Варшави та Києва.