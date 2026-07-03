Туск об отношениях с Украиной: нельзя, чтобы добрую волю демонстрировала только Варшава

Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что польско-украинские отношения требуют взаимной доброй воли, а не только односторонней приверженности со стороны Варшавы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Премьер-министр прокомментировал встречи глав польской и украинской дипломатии Радослава Сикорского и Андрея Сибиги.

"У меня есть сигналы, что украинская сторона осознала: стоит искать пути для честного разговора также о прошлом и не стоит усугублять эту напряженность", – сказал он, добавив, что виновницей напряженности является именно украинская сторона.

"Посмотрим, это, пожалуй, длительный процесс, но, как вы знаете, я убежден, что хорошие украинско-польские отношения отвечают взаимным интересам, но требуют доброй воли со стороны Киева. Не может быть так, что только Варшава будет постоянно демонстрировать добрую волю. Но я хотел бы, чтобы эта твёрдая позиция не была отмечена пренебрежением или враждебностью, потому что это ни к чему разумному не приведёт", – добавил глава польского правительства.

В Министерстве иностранных дел Польши подтвердили встречу в пятницу между Андреем Сибигой и Радославом Сикорским, а также рассказали о темах, которые будут обсуждать министры.

Ранее агентство PAP неофициально узнало, что украинская сторона добивается встречи с польской стороной, но, как отмечали дипломатические источники, о включении в украинский Национальный пантеон Марка Безручка – генерала армии Украинской Народной Республики – прямо не шла речь.

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