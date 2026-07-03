У МЗС Польщі розповіли, про що говоритимуть Сибіга і Сікорський у Варшаві

В Міністерстві закордонних справ Польщі підтвердили зустріч у п’ятницю між Андрієм Сибігою і Радославом Сікорським, а також розповіли про теми, які обговорюватимуть міністри.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів агентству PAP речник Міністерства закордонних справ Польщі Мачей Вевюр.

Відповідаючи на запитання про те, які питання будуть порушені під час цієї зустрічі, речник МЗС повідомив, що серед тем переговорів міністрів закордонних справ Польщі та України будуть "відносини між двома країнами, а також ситуація на фронті: як наразі розвивається агресія Росії та як захищається Україна".

Перед тим агентство PAP неофіційно дізналося, що українська сторона домагається зустрічі з польською стороною, але, як зазначали дипломатичні джерела, про включення до українського Національного пантеону Марка Безручка – генерала армії Української Народної Республіки – прямо не йшлося.

Візит Сибіги до Варшави відбувається на тлі загострення в українсько-польських відносинах після того, як президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди на тлі суперечки щодо українського військового підрозділу, названого на честь героїв УПА.

Раніше ЗМІ повідомили, що Навроцький може обмежити контакти з українським колегою Володимиром Зеленським на тлі загострення напруженості в українсько-польських відносинах.

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