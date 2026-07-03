У Німеччині прийшли з обшуками в квартиру українки, підозрюваної у замаху в Монако

У Німеччині провели обшуки у домівці українки Анастасії Березовської, яку оголосили у розшук Інтерполу як ключову підозрювану у замаху на українського бізнесмена Єрмолаєва в Монако.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

У спільній заяві прокуратури Франкфурта-на-Майні та земельної кримінальної поліції землі Гессен повідомили, що спеціальні сили поліції провели обшуки у квартирі, де проживала Березовська, у районі Майн-Таунус.

Також знайшли та обшукали автомобіль, який вона використовувала.

За інформацією Spiegel, Березовська – родом з Луганщини і живе у Німеччині з березня 2022 року, оформивши тимчасовий захист. Перший час вона проживала у центрі розміщення біженців.

Нагадаємо, Інтерпол 3 липня опублікував інформацію про розшук 39-річної громадянки України Анастасії Березовської як підозрюваної у встановленні вибухівки, внаслідок якої у Монако отримали тяжкі поранення підсанкційний український бізнесмен Вадим Єрмолаєв і його близькі.

Згодом стало відомо, що її помітили у Франкфурті вже після подій у Монако. ЗМІ перед тим писали з посиланням на свої джерела, що жінка проживає у Німеччині та що вона, ймовірно, вирушила туди орендованим автомобілем через Італію.

Раніше неофіційно повідомляли, що слідство в Монако допускає причетність Служби безпеки України до вибуху.

Нагадаємо, увечері 29 червня внаслідок вибуху в Монако постраждали три особи, двоє з яких отримали дуже важкі поранення. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва і його близьких, проте офіційно прокуратура Монако досі не підтверджує їхні особи.

Єрмолаєв – бізнесмен із Дніпра, засновник торгово-виробничої корпорації "Алеф" та один із найбільших забудовників міста. Раніше він регулярно входив до переліку 100 найбагатших людей України за версією Forbes. У 2019 році він відмовився від українського громадянства на користь паспорта Кіпру.

Єрмолаєв був одним із фігурантів розслідування "УП" "Батальйон Монако" про українських бізнесменів, політиків та олігархів, які під час повномасштабної війни оселилися на Лазуровому узбережжі.