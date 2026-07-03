В Германии провели обыски в квартире украинки, подозреваемой в покушении в Монако

В Германии провели обыски в квартире украинки Анастасии Березовской, которую Интерпол объявил в розыск как главную подозреваемую в покушении на украинского бизнесмена Ермолаева в Монако.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

В совместном заявлении прокуратуры Франкфурта-на-Майне и земельной уголовной полиции земли Гессен сообщили, что спецподразделения полиции провели обыски в квартире, где проживала Березовская, в районе Майн-Таунус. Также обыскали автомобиль, которым она пользовалась.

По информации Spiegel, Березовская – родом из Луганской области и проживает в Германии с марта 2022 года, оформив временную защиту. Первое время она проживала в центре размещения беженцев.

Напомним, 3 июля Интерпол опубликовал информацию о розыске 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской как подозреваемой в установке взрывного устройства, в результате чего в Монако получили тяжкие ранения подсанкционный украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и его близкие.

Позже стало известно, что её заметили во Франкфурте уже после событий в Монако. СМИ ранее писали со ссылкой на свои источники, что женщина проживает в Германии и что она, вероятно, отправилась туда на арендованном автомобиле через Италию.

Ранее неофициально сообщалось, что следствие в Монако допускает причастность Службы безопасности Украины к взрыву.

Напомним, вечером 29 июня в результате взрыва в Монако пострадали три человека, двое из которых получили очень тяжелые ранения. По данным СМИ, речь идет о подпадающем под санкции украинском бизнесмене Вадиме Ермолаеве и его близких, однако официально прокуратура Монако до сих пор не подтверждает их личности.

Ермолаев – бизнесмен из Днепра, основатель торгово-производственной корпорации "Алеф" и один из крупнейших застройщиков города. Ранее он регулярно входил в список 100 самых богатых людей Украины по версии Forbes. В 2019 году он отказался от украинского гражданства в пользу кипрского паспорта.

Ермолаев был одним из фигурантов расследования "УП" "Батальон Монако" об украинских бизнесменах, политиках и олигархах, которые во время полномасштабной войны поселились на Лазурном побережье.