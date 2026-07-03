У Німеччині у перші пів року різко зменшилось число клопотань про притулок

Згідно з піврічними даними, у 2026 році у Німеччині знову спостерігається різке зниження кількості клопотань про надання притулку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Федеральне відомство Німеччини з питань міграції та біженців опублікувало оновлені дані щодо заяв про надання притулку за період до кінця червня.

Підрозділ Міністерства внутрішніх справ повідомив, що за перші шість місяців року було отримано 39 646 первинних заяв про надання притулку.

Для порівняння: за той самий період 2025 року їх було 61 336, а в першій половині 2024 року – приблизно 121 000.

Таке зменшення відбувається на тлі зусиль як у Берліні, так і в Брюсселі, спрямованих на скорочення загального міграційного потоку.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт після вступу на посаду у квітні 2025 року віддав розпорядження про посилення прикордонного контролю. Він також доручив Федеральній поліції повертати потенційних шукачів притулку – за винятком хворих, вагітних або тих, хто з інших причин потребує особливої допомоги – на сухопутних кордонах Німеччини.

Він аргументував це тим, що вони в’їжджають через іншу безпечну європейську країну, де вони повинні спочатку подати прохання про надання притулку; однак ця позиція була підважена судовими рішеннями в деяких окремих випадках.

За даними міністерства, у першому півріччі цього року на кордонах Німеччини було повернено або депортовано 14 270 осіб. Дані свідчать, що за той самий період було заарештовано 494 особи, підозрюваних у незаконному перевезенні людей.

12 червня цього року також набув чинності пакет реформ правил ЄС щодо надання притулку, який, серед іншого, спрощує для держав-членів ЄС відправлення осіб до третіх країн, з якими вони не мають жодних зв’язків. Для реалізації системних змін, що випливають із цих нових законів, можуть знадобитися місяці або навіть роки. Проте обізнаність про ці плани вже може відігравати певну роль у рішеннях окремих осіб щодо того, де шукати притулку.

Імміграція до Німеччини також різко скоротилася у 2025 році.

Нагадаємо, Швейцарія на референдумі відхилила ідею обмежити чисельність населення 10 мільйонами.