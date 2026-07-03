В Германии за первое полугодие резко сократилось число ходатайств о предоставлении убежища

Согласно полугодовым данным, в 2026 году в Германии вновь наблюдается резкое снижение количества ходатайств о предоставлении убежища.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Федеральное ведомство Германии по вопросам миграции и беженцев опубликовало обновленные данные о заявлениях о предоставлении убежища за период до конца июня.

Подразделение Министерства внутренних дел сообщило, что за первые шесть месяцев года было получено 39 646 первичных заявлений о предоставлении убежища.

Для сравнения: за тот же период 2025 года их было 61 336, а в первой половине 2024 года – примерно 121 000.

Такое снижение происходит на фоне усилий как в Берлине, так и в Брюсселе, направленных на сокращение общего миграционного потока.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт после вступления в должность в апреле 2025 года отдал распоряжение об усилении пограничного контроля. Он также поручил Федеральной полиции возвращать потенциальных просителей убежища – за исключением больных, беременных или тех, кто по другим причинам нуждается в особой помощи – на сухопутных границах Германии.

Он аргументировал это тем, что они въезжают через другую безопасную европейскую страну, где они должны сначала подать просьбу о предоставлении убежища; однако эта позиция была опровергнута судебными решениями в некоторых отдельных случаях.

По данным министерства, в первом полугодии этого года на границах Германии были возвращены или депортированы 14 270 человек. Данные свидетельствуют, что за тот же период были арестованы 494 человека, подозреваемых в незаконной перевозке людей.

12 июня этого года также вступил в силу пакет реформ правил ЕС о предоставлении убежища, который, среди прочего, упрощает для государств-членов ЕС отправку лиц в третьи страны, с которыми у них нет никаких связей. Для реализации системных изменений, вытекающих из этих новых законов, могут потребоваться месяцы или даже годы. Тем не менее осведомленность об этих планах уже может играть определенную роль в решениях отдельных лиц о том, где искать убежище.

Иммиграция в Германию также резко сократилась в 2025 году.

Напомним, Швейцария на референдуме отклонила идею ограничить численность населения 10 миллионами.