В Люблинском воеводстве Польши что-то образовало кратер: местные жители слышали взрывы

На фоне воздушной атаки России на Украину в Люблинском воеводстве Польши местные жители сообщали о взрывах, а на поле обнаружили кратер – для осмотра места происшествия выехали пожарные и правоохранители.

Об этом сообщает издание WP, пишет "Европейская правда".

Как сообщалось, ночью в Люблине и Люблинском воеводстве была запущена система раннего предупреждения: раздавались сигналы воздушной тревоги. Впоследствии стало известно, что пожарные обеспечивают безопасность на территории одного из населенных пунктов вблизи Люблина, где, вероятно, что-то упало.

"Мы обеспечиваем безопасность на месте, где, вероятно, что-то упало в населенном пункте Тарнава-Колония", – сообщил изданию капитан Томаш Стахира, пресс-секретарь воеводского командования Государственной пожарной охраны в Люблине.

Пожарные добавили, что получили сообщения из нескольких населенных пунктов.

"Люди сообщали о взрывах, громких звуках в небе. Мы выезжаем, проверяем. Поиски ведутся на границе Белгорайского и Люблинского уездов", – сообщило изданию воеводское управление Государственной пожарной охраны в Люблине.

Издание также сообщает, что жители села Тарговиска слышали чрезвычайно громкий взрыв, а в некоторых домах дрожали окна.

"Черт возьми. За всю нашу жизнь такого еще не слышали. Стекла чуть не вылетели", – рассказал один из жителей. По его словам, силу удара ощущали во всем доме. Мужчина сравнил толчок с землетрясением. "Это как будто бомба", – отметил он, описывая звук, который разбудил жителей.

О подобном рассказал еще один свидетель. По его словам, грохот был настолько сильным, что жители сразу выбежали на улицу. Местные жители отмечали, что источник звука мог находиться в районе полей и лесов. В разговорах звучали предположения о падении ракеты или дрона, но пока это лишь неподтвержденные гипотезы жителей.

Через некоторое время над местом происшествия появился военный вертолёт. На место также были направлены многочисленные подразделения пожарной охраны и полиции.

To co widzicie na video, to okolice miejscowości Targowiska w powiecie lubelskim.



Mieszkańcy donoszą, iż nad ranem obudził ich potężny huk. Niedawno na polu położonym pomiędzy lasami odkryto krater.



Zdaje się, iż "coś" jednak u nas spadło nad ranem..i to "coś" było uzbrojone. pic.twitter.com/St6bEsg11T – Mischa von Jadczak (@michaljadczak) July 30, 2026

Из-за сложной и труднодоступной местности службы приступили к её обследованию с помощью квадроциклов. В ходе операции на поле, расположенном между лесными массивами, был обнаружен кратер в земле.

Территорию оцепили полицейские до прибытия военных. Солдаты должны тщательно осмотреть место происшествия и выяснить, что могло привести к образованию кратера.

Окружающие дороги были перекрыты, доступ к территории ограничен.

В ночь на 30 июля Россия совершила массированную воздушную атаку против Украины.

В результате прямого попадания российской ракеты в частный дом в пригороде Кривого Рога погибли двое детей и четверо взрослых. В Киеве погиб человек, ещё двое – пострадали.

Во Львове в результате российской ракетной атаки повреждены жилые дома, есть раненые. Под завалами ведётся поиск людей.