СМИ: РФ может импортировать оборонную продукцию европейского происхождения через Индию

Российские компании в сфере обороны и безопасности могут использовать цепочки поставок в Индии для импорта тысяч товаров, связанных с безопасностью, которые изначально были произведены в Европе.

Об этом свидетельствуют новые данные о масштабах этой торговли, предоставленные Politico, пишет "Европейская правда".

Исследователи предупреждают, что недавние торговые соглашения Нью-Дели с Великобританией и ЕС создают риск дальнейшего попадания экспорта чувствительных товаров и товаров двойного назначения в связанные с Россией промышленные цепочки поставок на субконтиненте.

Как отмечается, исследователи компании Strider Technologies отследили 50 тысяч единиц контролируемых или чувствительных товаров из третьих стран, которые были направлены в Россию через Индию после начала полномасштабного вторжения России.

Компания проанализировала таможенные данные, используя глобально стандартизированные коды товаров, чтобы идентифицировать продукцию европейского производства, которая впоследствии была экспортирована из Индии в Россию, впервые раскрыв масштабы этой торговли.

Среди товаров были электроника, машины, прецизионные приборы, транспортное оборудование, металлы и современные электрические компоненты.

Данные исследователей, как отмечается, свидетельствуют о резком росте экспорта из Индии в Россию чувствительных товаров или товаров двойного назначения, происходящих из Великобритании (+180 процентов), Швейцарии (+131 процент), Швеции (+455 процентов) и Франции (+98 процентов), в период между началом вторжения и началом 2025 года по сравнению с тремя годами, предшествовавшими нападению Москвы.

Также данные свидетельствуют о том, что объемы экспорта товаров немецкого происхождения остаются значительными, хотя объемы торговли сокращаются.

Недавно сообщалось, что Министерство обороны Литвы начнёт проверку обстоятельств сотрудничества между магазином беспошлинной торговли на военной базе "Рукла" и немецкой компанией Gebr. Heinemann, которую ранее критиковали за деятельность в России и Беларуси.

Также СМИ сообщали, что Европейский Союз планирует ввести санкции против более 1 600 компаний, которые, по его мнению, способствуют войне России против Украины – это самое большое количество предприятий, включенных в черный список в рамках одного пакета мер.