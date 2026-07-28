Литва перевірить постачальника магазину на базі НАТО через можливі зв’язки з РФ та Білоруссю

Міністерство оборони Литви розпочне перевірку обставин співпраці між магазином безмитної торгівлі на військовій базі "Рукла" та німецькою компанією Gebr. Heinemann, яку раніше критикували через діяльність у Росії та Білорусі.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Як зазначається, магазин на базі обслуговує іноземних військовослужбовців НАТО, зокрема представників Бундесверу. Товари для нього постачає Heinemann, а оператором торгової точки є німецька компанія Gratus та її литовська дочірня структура.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що спочатку необхідно зібрати всю інформацію щодо співпраці компаній. За його словами, якщо відповідні органи вже перевіряли діяльність Heinemann і не виявили порушень у сфері національної безпеки, то компанія може продовжувати роботу в країні.

У Міноборони Литви зазначили, що діяльність таких магазинів є стандартною практикою на військових базах НАТО за кордоном і регулюється міжнародними угодами.

Магазин у "Руклі" доступний лише для військового персоналу країн НАТО. Там продають, зокрема, сигарети, напої, подарунки, військові сувеніри та інші товари. Аналогічну торгову точку планують відкрити на військовому містечку Руднінкай, де буде розміщена німецька бригада.

Варто зауважити, що у червні литовські законодавці наполягали на прийнятті закону, який заборонить компаніям, що мають комерційні зв’язки з Росією чи Білоруссю, здійснювати діяльність на об’єктах критичної інфраструктури, зокрема в аеропортах.

Приводом для обговорень у комітеті частково стали питання, пов’язані з компанією Travel Retail Vilnius, яка управляє магазинами безмитної торгівлі в аеропортах Вільнюса та Каунаса.

Ця компанія належить Gebr. Heinemann – великій німецькій групі, що спеціалізується на роздрібній торгівлі для мандрівників, та яка раніше працювала на ринках Росії та Білорусі.

Нещодавно у Литві розширили комплекс заходів, спрямованих на підвищення стійкості критичної інфраструктури, через загрозу провокацій з боку Росії. Спецслужби Литви відзначають, що риторика Росії стала набагато гострішою і радикальнішою.