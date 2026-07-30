В армии Польши рассказали, как неизвестный объект нарушил воздушное пространство и исчез с радаров

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что ночью, на фоне российской воздушной атаки на Украину, неопознанный объект вторгся в воздушное пространство страны и впоследствии исчез с радаров.

Об этом говорится в сообщении командования, опубликованном в четверг утром, пишет "Европейская правда".

В командовании подчеркнули, что ночью польские системы разведки и системы союзников зафиксировали интенсивную боевую активность авиации дальнего радиуса действия Российской Федерации.

Радиолокационные средства системы противовоздушной обороны страны фиксировали активность как минимум нескольких десятков ракет, двигавшихся над западом Украины. Учитывая направление полёта, они могли представлять потенциальную угрозу для польского воздушного пространства, отмечается в сообщении.

Ближе всего к границе Польши оказался один из объектов, который в 3:29 по местному времени (4:29 по киевскому времени) приблизился на расстояние около 5 км, после чего изменил направление полёта и направился на восток.

"В 3:40 (4:40 по киевскому времени) в польском воздушном пространстве был обнаружен неопознанный объект, двигавшийся в западном направлении. С целью его опознания и перехвата в район был направлен дежурный истребитель F-16. В 3:46 (4:46 по киевскому времени), до того как удалось провести однозначную идентификацию, объект исчез с экранов радиолокационных систем", – говорится в сообщении.

Чтобы окончательно подтвердить данные технических радиолокационных систем, в район последней фиксации объекта направили вертолёт Ми-24.

Экипаж вертолета определил вероятное место падения объекта на незастроенной территории вблизи населенного пункта Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве.

На место происшествия была направлена наземная поисково-спасательная группа и соответствующие службы.

В ночь на 30 июля российские войска нанесли массированный воздушный удар по Украине. В ответ на эту угрозу Оперативное командование Вооружённых сил Польши задействовало необходимые силы и средства, в частности польские и союзные истребители. В Люблинском воеводстве раздавались сигналы воздушной тревоги.

На фоне воздушной атаки России на Украину местные жители Люблинского воеводства сообщали о взрывах и кратере в поле.

Впоследствии польская полиция подтвердила, что вблизи населенных пунктов Тарнава-Колония и Токары обнаружили воронку и разбросанные обломки неидентифицированного объекта.