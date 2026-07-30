Министр обороны Польши заявил о чрезвычайно тяжелой ночи для польской ПВО

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил в четверг утром, что польская противовоздушная оборона пережила "чрезвычайно тяжелую ночь" в связи с воздушной атакой России на Украину, в ходе которой в Польше посреди поля упал неизвестный объект.

Об этом Косиняк-Камыш написал в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

"Чрезвычайно тяжелая ночь для нашей противовоздушной обороны, систем наблюдения и обнаружения угроз. Благодарю генерала Новака и Оперативное командование Вооруженных сил Польши, всех, кто сегодня координировал, наблюдал, анализировал и реагировал на события над Украиной и в нашем воздушном пространстве", – отметил Косиняк-Камыш.

По его словам, информация оперативно передавалась и координировалась соответствующими службами, а также поступала к самым важным лицам в стране.

"Сейчас ведется выяснение, какой именно объект упал в окрестностях населенного пункта Тарнава-Колония", – добавил министр.

Оперативное командование Вооружённых сил Польши сообщило утром 30 июля, что ночью, на фоне российской воздушной атаки на Украину, неопознанный объект залетел в воздушное пространство страны и впоследствии исчез с радаров.

Местные жители Люблинского воеводства сообщали о взрывах и кратере в поле, а в самом воеводстве, на востоке Польши, раздавались сигналы воздушной тревоги.

Полиция подтвердила, что на месте падения неизвестного объекта найдены обломки.