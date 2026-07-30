Опубликовано видео падения в Польше объекта, который, по словам Украины, был ракетой РФ Х-101

Польский информационный портал опубликовал видео с камеры наблюдения, зафиксировавшей момент падения объекта, который ночью 30 июля нарушил воздушное пространство Польши и упал на территории Люблинского воеводства.

Видео опубликовал местный портал bilgoraj.com.pl, сообщает "Европейская правда".

Запись сделана камерой, установленной в одном из домов в гмине Туробин, примерно в 8 км от Тарнавы-Колонии, где в результате падения объекта образовалась воронка.

На видео слышен мощный взрыв. Часы на камере показывают, что объект упал в 3:45 утра (4:45 по киевскому времени).

По данным издания WP, в правительстве Польши склоняются к мнению, что ночью в Люблинском воеводстве, в районе поселка Тарнава-Колония, упала российская ракета.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что речь идет о российской крылатой ракете Х-101.

Премьер-министр Польши Дональд Туск скорректировал свой график и срочно отправился в Люблинское воеводство, где ночью упал неизвестный объект.