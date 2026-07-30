Туск: всё указывает на то, что в Польше упала российская ракета Х-101

На данный момент всё указывает на то, что этой ночью в Люблинском воеводстве Польши упала российская крылатая ракета Х-101.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск во время совещания в Люблинском воеводстве по поводу инцидента.

По словам Туска, во время массированного ракетного обстрела Украины со стороны России произошел серьезный инцидент в Польше: ракета упала в поселке Тарнова-Колония. К счастью, информации о жертвах или ущербе нет.

Первые сведения, отметил премьер, однозначно свидетельствуют о том, что соответствующие службы, прежде всего военные и польские пилоты, действовали очень быстро и оперативно.

"Мы были готовы сбить ракету, если бы она продолжила свой полёт. Всё указывает на то, что это была российская крылатая ракета Х-101", – приводит канцелярия польского премьера слова Туска. Он добавил, что экспертиза продолжается.

Воронка, которую на территории Польши оставила, вероятно, российская ракета Х-101 фото: onet

Туск сообщил, что и он, и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш обсуждали этот инцидент с президентом Каролем Навроцким.

Ранее о том, что речь идет о падении именно российской ракеты Х-101, сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Польский информационный портал опубликовал видео с камеры наблюдения, зафиксировавшей момент падения объекта на территории Люблинского воеводства.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил в четверг утром, что польская противовоздушная оборона пережила "чрезвычайно тяжелую ночь".