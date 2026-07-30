Украинские специалисты могут помочь Польше с идентификацией, вероятно, российской ракеты

Польша получила от Украины обращение о возможном оказании помощи в идентификации объекта, который этой ночью разбился на территории Люблинского воеводства – вероятно, российской крылатой ракеты Х-101.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал прокурор Гжегож Трусевич из окружной прокуратуры Люблина, его цитирует Onet.

По его словам, на месте падения объекта продолжаются процессуальные действия. Там находятся около 100 сотрудников различных служб, в том числе военных и полиции.

"Четыре прокурора непосредственно контролируют проведение осмотра. Мы получили официальное обращение от украинской стороны с просьбой о помощи в проведении осмотра, поскольку это специалисты, обладающие наибольшим опытом работы с подобными инцидентами", – сообщил прокурор Гжегож Трусевич.

По его словам, в настоящее время продолжается рассмотрение украинского запроса. Не исключено, что украинские следователи прибудут на место и помогут польским службам идентифицировать объект.

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, на данный момент всё указывает на то, что этой ночью в Люблинском воеводстве упала российская крылатая ракета Х-101.

Ранее о том, что речь идет о падении именно российской ракеты Х-101, сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил в четверг утром, что польская противовоздушная оборона пережила "чрезвычайно тяжелую ночь".