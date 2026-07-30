В Эстонии заявили, что нарушение воздушного пространства Польши показывает угрозу от РФ для НАТО

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна раскритиковал массированную российскую атаку на регионы Украины, в результате которой крылатая ракета РФ нарушила также воздушное пространство Польши.

Об этом он написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Тсахкна заявил, что каждая ракета, направленная против украинских гражданских лиц, – это еще одно напоминание о том, что "уступки агрессору только придают ему смелости".

Он подчеркнул, что тот факт, что в результате ракетного удара было нарушено воздушное пространство Польши, служит напоминанием о том, что "война России выходит за пределы Украины и представляет прямую угрозу безопасности НАТО и ЕС".

"Эти атаки только укрепляют нашу решимость и демонстрируют, что Европа должна усилить давление на Кремль. Каждая упущенная возможность ужесточить санкции и ещё больше изолировать Россию посылает неверный сигнал. Россия должна сталкиваться с растущей политической, экономической и дипломатической изоляцией, пока она не прекратит свою войну, не выведет войска из Украины и не понесёт полную ответственность", – добавил глава МИД Эстонии.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил в четверг утром, что польская противовоздушная оборона пережила "чрезвычайно тяжелую ночь".

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, в настоящее время все указывает на то, что этой ночью в Люблинском воеводстве упала российская крылатая ракета Х-101.

Ранее о том, что речь идет о падении именно российской ракеты Х-101, сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.