Инцидент с ракетой в Польше: жители заявили об отсутствии информации, в правительстве отреагировали

В Польше жители Люблинского воеводства, где в ночь на 30 июля в поселке Тарнава-Колония упала ракета, пожаловались на отсутствие подробной информации об инциденте со стороны представителей власти.

Об этом сообщает Polsat News, пишет "Европейская правда".

В ночь со среды на четверг произошли массовые российские атаки на Украину. В то же время в Люблине и нескольких районах Люблинского воеводства были включены сирены.

"Когда ночью в Люблине загудели сирены, информации не было. Это была ночь, не было возможности позвонить куда-либо. Информации от RCB не было. Только сообщение в 04:03 на профиле KiKŚ в Instagram и на платформе X дало понять, что что-то происходит, и это не ошибка, это не учения. И эту сирену точно нельзя спутать с будильником. Что-то ужасное", – рассказала одна из жительниц.

Еще одна женщина также рассказала об отсутствии подробных оповещений.

Когда вице-премьера Кшиштофа Гавковского спросили о возможности оперативно информировать население об инцидентах, он ответил: "Сирена воет, потому что у нас тревога. Сирена воет, потому что мы имеем дело с кризисной ситуацией, которую невозможно идентифицировать в режиме реального времени".

Однако министр цифровизации отметил, что понимает беспокойство жителей.

"У меня тоже есть семья, я бы тоже нервничал, но если бы не было этой тревоги, если бы эти сирены не загудели и если бы этот объект упал не на поле, а на многоквартирный дом, в жилой квартал, в любое место, что могло бы нанести вред здоровью, не дай Бог, привести к смерти, то мы бы оказались в более сложной ситуации", – сказал он.

В то же время вице-премьер подчеркнул необходимость осознать, что "Польша находится под угрозой, что идет война".

Он также добавил, что страна "подвергается саботажам и различного рода критическим ситуациям".

"Мы привыкли к временам мира. Мы не живём в мирное время, ведь у нас есть сосед – Россия, у которой есть чёткая цель", – сказал Гавковский.

Гавковский также обратил внимание на то, что в настоящее время проблема заключается в том, что сегодня значительная часть общества тоже не знает, что означают сигналы тревоги.

"Я очень сочувствую всем, кто испытывал беспокойство, но, уважаемые дамы и господа, Россия нас не пощадит", – предупредил он.

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, в настоящее время всё указывает на то, что этой ночью в Люблинском воеводстве упала российская крылатая ракета Х-101.

Ранее о том, что речь идет о падении именно российской ракеты Х-101, сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил в четверг утром, что польская противовоздушная оборона пережила "чрезвычайно тяжелую ночь".