Макрон осудил российские удары по Украине и нарушение воздушного пространства Польши

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об осуждении российских ударов, приведших к гибели гражданских украинцев и нарушению воздушного пространства Польши.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Макрон написал в социальной сети Х.

В своём заявлении французский лидер пообещал союзникам дальнейшую поддержку.

"Франция самым решительным образом осуждает российские удары, в результате которых погибли мирные жители в Украине, а также нарушение воздушного пространства Польши. Наша поддержка Украины и наших союзников не ослабнет, Владимир Зеленский, Дональд Туск. От этого зависит наша общая безопасность", – написал Макрон.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский удар по Украине в ночь на 30 июля унес жизни пяти взрослых и трех детей, и что ракет для ПВО критически не хватает.

На фоне российской воздушной атаки воздушное пространство Польши нарушил пока неидентифицированный объект.

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, в настоящее время всё указывает на то, что этой ночью в Люблинском воеводстве упала российская крылатая ракета Х-101.

Польский информационный портал опубликовал видео с камеры наблюдения, которая зафиксировала момент падения объекта на территории Люблинского воеводства.