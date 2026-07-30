В ЄС відреагували на інцидент з російською ракетою в Польщі

Лідери ЄС прокоментували інцидент з російською ракетою Х-101, яка впала в Люблінському воєводстві Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у себе в Х написала, що це було "неприпустиме порушення повітряного простору" Польщі.

"Польський народ, як відомо, не знає страху, шановний Дональд Туск, і наші думки з ним. Щоб покласти край цій ситуації, ми всіляко допомагаємо Україні виграти цю війну. І ми створюємо надійну європейську архітектуру безпеки на суші, на морі та в повітрі", – зазначила вона.

Своєю чергою президент Євроради Антоніу Кошта наголосив, що це порушення польського повітряного простору свідчить про те, що агресія Росії становить загрозу безпеці всієї Європи.

"Європейський Союз висловлює повну солідарність з українською та польською владою, що невпинно працюють над захистом і обороною своїх громадян. Ми активізуємо нашу підтримку з метою зміцнення системи протиповітряної оборони України, включаючи засоби протиракетної та протибезпілотної оборони. Європа й надалі стоятиме єдиним фронтом перед обличчям цієї агресії", – написав Кошта у своєму Х.

За словами прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, наразі усе вказує на те, що цієї ночі у Люблінському воєводстві упала російська крилата ракета Х-101.

Раніше про те, що йдеться про падіння саме російської ракети Х-101, повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив у четвер вранці, що польська протиповітряна оборона пережила "надзвичайно важку ніч".