ЕС выделил Украине ещё более 3,4 млрд евро на оборону и вооружение

Европейская комиссия перечислила Украине более 3,4 млрд евро в рамках оборонной части кредитной программы поддержки на общую сумму 90 млрд евро.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, 3,47 млрд евро направлены на обеспечение неотложных военных нужд Украины и укрепление её оборонных возможностей в противостоянии российской агрессии.

В Еврокомиссии сообщили, что этот транш охватывает дополнительную часть первого перечня продукции, касающегося закупки дронов. В него также входит финансирование дополнительных дронов, в частности дронов с реактивным двигателем большой дальности, ракет и истребителей Gripen.

"Благодаря этому новому перечислению в рамках нашего кредитного пакета на сумму 90 млрд евро мы помогаем Украине защищать свой народ. Мы также сближаем наши оборонные отрасли, объединяя промышленные масштабы Европы с непревзойденными инновациями Украины. Так формируется наше новое соглашение по дронам", – заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Стоит отметить, что 25 июня фон дер Ляйен сообщила о выделении Украине первого транша макрофинансовой помощи на сумму 3,2 млрд евро из кредита на 90 млрд евро и анонсировала выделение средств на производство дронов.

Президент Владимир Зеленский в мае подписал закон о Кредитному соглашении и Меморандуме о взаимопонимании, благодаря которым Украина должна получить от ЕС финансовую помощь в размере 90 млрд евро.

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