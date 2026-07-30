В румынской Констанце второй день подряд объявляли тревогу из-за угрозы взрыва

В четверг в штаб-квартире Румынской морской администрации (ANR) в порту Констанца объявили новую тревогу из-за угрозы взрыва.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Издание отмечает, что в 11:30 сотрудник Румынской морской администрации получил сообщение, похожее на пришедшее накануне.

Это сообщение с угрозой, в котором говорится, что внутри здания Румынской морской администрации заложено несколько бомб.

Штаб-квартиру морской администрации не эвакуировали, но на место происшествия прибыли полицейские из Констанцкого областного управления полиции и пожарные из Службы чрезвычайных ситуаций Добруджи.

По информации Digi24, с 12:00 из соображений безопасности были приостановлены операции по выезду и въезду в порт.

Префект Констанцкого уезда заявляет, что на данный момент в порту Констанца все операции проходят в обычном режиме.

Как и в случае операции накануне, которая оказалась ложной тревогой, правоохранительные органы подозревают, что новая тревога является частью той же волны гибридных угроз. Тем не менее, необходимо строго соблюдать процедуры безопасности и антитеррористические протоколы.

Напомним, 29 июля в румынском порту Констанца временно приостановили маневры морских и речных судов после получения сообщения о заложенных взрывных устройствах.