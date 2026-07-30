Источник: ЕС профинансировал закупку истребителей Gripen для Украины на 2,5 млрд евро

2,5 млрд из 3,47 млрд евро, перечисленных Украине от Евросоюза 30 июля в рамках "оборонных выплат" по кредиту на общую сумму 90 млрд евро, будет направлено на закупку для вооруженных сил Украины 16 самолетов Gripen Е производства Швеции.



Об этом корреспондентке "Европейской правды" стало известно из собственных источников и от спикеров Еврокомиссии.



Украина закупит 16 истребителей Gripen Е на 2,5 млрд евро из кредита ЕС на общую сумму в 90 млрд евро.



В официальном сообщении Еврокомиссии говорилось о том, что часть транша в 3,47 млрд евро, перечисленного ЕС Украине 30 июля, будет направлена на закупку истребителей Gripen.



Отвечая на уточняющий вопрос корреспондента "Европейской правды", спикер Еврокомиссии Балаж Уйвари подтвердил это, но отказался конкретизировать, какое количество самолетов и на какую сумму будет закуплено.



Позже корреспондентке "ЕвроПравды" из собственных источников стало известно, что 2,5 млрд евро из транша в 3,47 млрд евро будет направлено на закупку истребителей Gripen.



Как ранее уже сообщала "Европейская правда", Украина планирует в ближайшее время закупить 16 истребителей Gripen в Швеции.



Учитывая то, что изготовление новых самолетов для Украины требует времени, в 2026 году Швеция на безоплатной основе передаст Украине самолеты старого образца, которые уже находятся на балансе ее вооруженных сил.



Получать первые из новых истребителей Gripen Украина ожидает уже в 2027 году.



Напомним, 16 июля премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о предоставлении 300 млн евро поддержки для поставки 16 самолетов, которые помогут защитить украинское небо.



В мае 2026 шведский премьер Ульф Кристерссон объявил о будущей передаче Украине 16 истребителей Gripen, которые были в использовании, и о планах продажи 20 новых самолетов.



Тем временем в ЕС анонсировали новые "оборонные транши" из кредита на 90 млрд евро уже в ближайшие недели.



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