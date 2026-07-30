В Польше задержали мужчину, призывавшего убить Зеленского

В Польше полиция задержала 40-летнего мужчину, который в своих социальных сетях публиковал оскорбления в адрес президента Украины Владимира Зеленского и призывал убить его.

Об этом сообщает RMF FM, передает "Европейская правда".

Как отмечается, задержание произошло в четверг, 30 июля. Пресс-секретарь полиции Малопольского воеводства рассказала, что правоохранители собрали доказательные материалы о деятельности 40-летнего мужчины в социальных сетях.

На этом основании мужчине предъявили обвинения в публичном подстрекательстве к совершению убийства и оскорблении президента Украины.

По данным полиции, 40-летний мужчина во время допроса выразил раскаяние. Мужчина объяснил полицейским, что действовал под влиянием эмоций и сожалеет о содеянном.

За инкриминируемые ему действия ему грозит наказание до трех лет лишения свободы.

Дело ведется под надзором районной прокуратуры в Мушине.

В этом контексте стоит отметить, что в среду украинский президент находился с визитом в Люблине, где состоялись его переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

В ходе беседы Зеленский поднял вопрос о проблемах безопасности для граждан Украины на фоне роста числа актов агрессии против украинцев в Польше.