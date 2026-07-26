У Румунії підрахували, скільки разів російські дрони порушували її повітряний простір

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські дрони порушували повітряний простір Румунії 33 рази.

Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Румунії, з яким ознайомилось видання Digi24, пише "Європейська правда".

За даними Міністерства оборони, з початку війни Росії проти України поблизу українсько-румунського кордону було зафіксовано понад 100 обстрілів.

За той самий період було зареєстровано 33 вторгнення російських безпілотників у повітряний простір країни, останнє з яких було сталося 26 липня 2026 року.

Влада також виявила фрагменти дронів або цілі безпілотники на румунській території приблизно 50 разів.

За даними Міноборони, лише цього року на території України поблизу кордону з Румунією зафіксовано понад 40 обстрілів. В результаті цих інцидентів літаки посиленої бойової служби повітряної поліції були підняті з землі у 34 випадках.

Також у 2026 році було зафіксовано 18 несанкціонованих вторгнень дронів у повітряний простір країни. У трьох випадках їх збили літаки F-16 румунських ВПС – протягом цього тижня. Останній такий інцидент стався 26 липня.

Крім того, румунські військові виявили фрагменти безпілотників або цілі безпілотники на території Румунії 16 разів.

Звіт Міністерства оборони з'явився після того, як відомство надало нові подробиці про місію, виконану в неділю, 26 липня, коли літак F-16 румунських ВПС збив безпілотник, який незаконно проник у повітряний простір країни.

МЗС Румунії викликало російського посла після того, як румунські винищувачі збили третій за останні три дні дрон, що порушив повітряний простір країни.