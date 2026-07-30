В Молдове подсчитали, сколько ракет и дронов нарушали её воздушное пространство

За почти четыре с половиной года полномасштабного вторжения РФ в Украину над территорией Молдовы незаконно пролетели 60 российских и иранских ракет и беспилотников, в том числе аппараты, которые использовались в качестве ложных целей.

Об этом сообщили Teleradio-Moldova в молдовском Министерстве обороны, пишет "Европейская правда".

По данным Центра воздушных операций Национальной армии, в 2022–2026 годах было зарегистрировано и отслежено 60 таких инцидентов.

В 2022 году таких инцидентов было пять, в 2023 году – четыре; в 2024 году – 15; в 2025 году – 21; в 2026 году (по состоянию на 28 июля) – 15.

Согласно анализу Министерства обороны, российские беспилотники пролетали практически над всеми регионами страны. Наибольшее количество было зафиксировано в районах, расположенных вблизи границы с Украиной.

Из общего количества незаконных пролетов в 28 случаях на территории Молдовы были обнаружены обломки беспилотников и ракет.

По меньшей мере 12 инцидентов были связаны с беспилотниками или их обломками, содержавшими взрывчатку.

Недавно также сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину российские дроны нарушали воздушное пространство Румынии 33 раза.

В трех случаях дроны были сбиты самолетами F-16 румынских ВВС. Последний такой инцидент произошел 26 июля.