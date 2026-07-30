В Польшу на место падения ракеты едет украинский эксперт: поможет с идентификацией

В Польшу направляется украинский эксперт, который поможет с идентификацией российской ракеты (предположительно Х-101), упавшей в Люблинском воеводстве.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

К расследованию ночного инцидента с ракетой привлекут Украину, которая предложила свою помощь. В частности, на место падения ракеты в село Тарнава-Колония направляется украинский эксперт, который поможет польским специалистам с идентификацией.

Расследование инцидента поручено военному отделу Окружной прокуратуры Люблина. На месте происшествия продолжается сбор элементов и образцов химических веществ для отправки их в специализированную лабораторию.

По наблюдениям журналистов, на месте находятся около сотни сотрудников различных служб и около полусотни военнослужащих территориальной обороны.

Воронка, пробитая ракетой в земле, имеет диаметр около 10 метров и глубину около 5 метров; обломки разлетелись на 200 метров вокруг. В сеть выложили момент взрыва ракеты, зафиксированный одной из частных камер наблюдения.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что, по всем признакам, в Люблинском воеводстве упала российская крылатая ракета Х-101.

Ранее о том, что речь идет о падении именно российской ракеты Х-101, сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.