В ЕС критикуют "опасных и неразумных" политиков, отрицающих изменение климата

Вице-президент Еврокомиссии Тереза Рибера резко раскритиковала тех, кто отрицает климатические изменения, обвинив политиков, отрицающих связь между глобальным потеплением и разрушительными лесными пожарами в Европе, в "обмане людей" и создании угрозы для их жизни.

Об этом еврокомиссар заявила в интервью Euronews, сообщает "Европейская правда".

Рибера раскритиковала "опасных и неразумных" европейских политиков, которые ставят под сомнение климатическую науку и называют экологическую политику идеологией, а не фактами.

"В Европарламенте появилось много новых депутатов, политических сил и национальных политиков, которые громко выступают против климатической науки и климатической политики. Это опасно, они лгут людям", – сказала она.

На фоне масштабных лесных пожаров в Испании, Франции и Греции Рибера предупредила, что климатический скептицизм подрывает способность Европы готовиться к все более разрушительным стихийным бедствиям.

Она сравнила отрицание роли изменения климата в возникновении пожаров с раздачей алкоголя людям, страдающим алкогольной зависимостью.

"Самый наглядный пример – когда человек, занимающий государственную должность, говорит, что можно пить столько виски, сколько хочешь, а потом садиться за руль, потому что дорожно-транспортные происшествия никак не связаны с алкоголем, а зависят только от состояния дороги или автомобиля. Это ерунда", – отметила еврокомиссар.

Рибера отвергла утверждение, что пожары – это лишь часть привычного для Европы сезонного цикла, и заявила, что изменение климата приводит к появлению "новых типов природных пожаров", которые становятся все более интенсивными и представляют все большую угрозу для населенных пунктов, инфраструктуры, дикой природы и человеческих жизней.

Этим летом от пожаров больше всего страдают юг Франции и Испания, где огонь опустошил десятки тысяч гектаров территории и вынудил эвакуироваться сотни тысяч местных жителей и туристов.

Обе страны обратились за помощью через Механизм гражданской защиты ЕС, туда прибывают пожарные и техника из других стран-членов.