Трамп прокоментував кандидатуру наступника Стармера

Президент США Дональд Трамп зробив перші коментарі щодо колишнього мера Великого Манчестера Енді Бернема, який, імовірно, стане наступним прем’єр-міністром Британії після оголошення Кіром Стармером своєї відставки.

Про це повідомляє The Guardian, передає "Європейська правда".

Під час пресконференції в Овальному кабінеті з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте Трамп назвав Бернема "надзвичайно ліберальним". Американський президент припустив, що наступник Стармера не відкриє Північне море для видобутку нафти, до чого тривалий час Трамп закликав британський уряд.

"Я чув, що він надзвичайно ліберальний, надзвичайно, а це означає, що він, ймовірно, не відкриє Північне море", – сказав Трамп.

На запитання, що він знає про Бернема, американський президент відповів, що чув, "що він що він був, мабуть, мером якогось міста".

На пресконференції Трамп вчергове вдався до критики союзників по НАТО, зокрема Лондона, заявивши, що "Британія вмирає".

Очікується, що наступний британський прем’єр зіштовхнеться з нестабільними стосунками з президентом США. Бернем у минулому критикував Трампа, називаючи американську політику "поляризованою" та "отруйною" під час передвиборчої кампанії в Мейкерфілді цього місяця.

Нагадаємо, 22 червня прем’єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив, що час його перебування на посаді підійшов до кінця.

Про свою відставку він оголосив після того, як стали відомі результати довиборів в окрузі Мейкерфілд – на них переміг мер Великого Манчестера Енді Бернем. Ця перемога проклала йому шлях до висунення своєї кандидатури на посаду лідера лейбористів, а отже, і прем’єр-міністра, на противагу Стармеру.

У вівторок стало відомо, що британський прем’єр-міністр Кір Стармер провів таємні переговори зі своїм потенційним наступником Енді Бернемом.