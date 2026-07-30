Премьер Канады осудил массированный обстрел РФ Украины и инцидент с ракетой в Польше

Премьер-министр Канады осудил массированный обстрел Украины со стороны России в ночь на 30 июля и инцидент с российской ракетой, залетевшей на территорию Польши.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своём X.

"Канада безоговорочно осуждает отвратительные удары, нанесённые РФ по Украине прошлой ночью, которые привели к гибели мирных жителей и ранению многих людей", – заявил Марк Карни, добавив, что также произошло вторжение ракеты в воздушное пространство Польши.

"Борьба Украины – это наша борьба. Канада будет неустанно работать вместе с союзниками до тех пор, пока не будет обеспечен справедливый и длительный мир для Украины и Европы", – добавил он.

Венгрия также осудила атаку РФ и инцидент с ракетой Х-101 в Польше.

Премьер-министр Польши Дональд Туск убежден, что нет оснований полагать, что российская ракета, упавшая в Люблинском воеводстве, была намеренно направлена на Польшу.

В то же время польский министр иностранных дел Радослав Сикорский не стал исключать версию о том, что инцидент был преднамеренным.