Венгрия готовится остановить единственную АЭС из-за рекордного падения уровня воды

Все блоки атомной электростанции "Пакш" – единственной в Венгрии – остановят свою работу в течение 24–72 часов из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила венгерская энергетическая компания MVM.

В компании заявили, что из-за резкого падения уровня воды в Дунае остановка всех реакторов, а следовательно, и приостановка производства электроэнергии, станет "неизбежной" в течение одного-трех дней.

В настоящее время в Венгрии уровень воды в Дунае на 28 см ниже предыдущего рекорда 2018 года и более чем на один метр ниже минимального уровня, рассчитанного при первоначальном проектировании атомной электростанции.

Как отметили в MVM, при таких условиях воды хватило бы для охлаждения блоков, однако уровень всасывающих труб, необходимых для этого, находится выше уровня воды.

Компания также заверила, что подготовилась к дальнейшему ухудшению ситуации.

АЭС "Пакш" – единственная атомная электростанция в Венгрии, которая производит почти половину объема электроэнергии в стране. Полное отключение создаст серьезную проблему для энергетической системы, особенно во время летней пиковой нагрузки. MVM обратилась к общественности с просьбой использовать электроэнергию ответственно и экономно.

Накануне атомная электростанция "Пакш" приостановила работу одного из своих реакторов из-за снижения уровня воды в Дунае, вызванного засушливой погодой.

На днях Румыния также приостановила работу одного реактора на атомной электростанции в городе Чернаводе из-за низкого уровня воды в Дунае.

Сообщалось, что в конце июля в румынской части Дуная был зафиксирован самый низкий уровень воды за 30 лет.