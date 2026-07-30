Правительство Бабиша и чешская оппозиция отреагировали на российскую ракету в Польше

В чешском правительстве Андрея Бабиша выразили солидарность с Польшей в связи с инцидентом с российской ракетой под Люблином, в то время как оппозиция прибегла к более жестким заявлениям и раскритиковала правительство.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после ночного инцидента с падением российской крылатой ракеты на территории Польши кратко выразил солидарность с соседями.

Česká republika stojí za Polskem 🇨🇿🇵🇱 https://t.co/TpTDVRkdoK – Andrej Babiš (@AndrejBabis) July 30, 2026

Министр иностранных дел Петр Мацинка заявил, что "внимательно следит за заявлениями представителей польского правительства"; его однопартиец, заместитель председателя комитета по иностранным делам Филип Турек назвал инцидент "очень серьёзным".

"Хотя, судя по всему, Польша не была намеренной целью, сам факт того, что российское оружие достигло территории НАТО, – это предупреждение", – отметил он.

Министр иностранных дел в предыдущем правительстве, представитель ныне оппозиционной Гражданской демократической партии (ODS) Ян Липавский выразил солидарность с Польшей. "Чехия должна увеличить расходы на оборону и перестать делать вид, что агрессия России против Европы нас не касается", – заявил он.

"Россия проверяет пределы нашей реакции. И мы должны отреагировать четко. Глава МИД должен немедленно вызвать российского посла", – отметил лидер партии Мартин Купка.

Лидер Пиратской партии Зденек Гжиб также заявил, что это сигнал правительству Бабиша о необходимости увеличения инвестиций в оборону. "Наибольшие риски дальнейшей эскалации и угрозы для Чешской Республики создают бездействие, игнорирование эскалации российской агрессии и откладывание инвестиций в оборону", – подчеркнул он.

Лидер оппозиционной партии TOP 09 Матей Онджей Гавел подчеркнул, что место падения ракеты находится всего в 300 км от чешской границы.

"Россия уже давно испытывает не только Украину, она испытывает решимость всей Европы. И каждый новый инцидент сдвигает границы того, что Кремль будет себе позволять. И это еще лучше демонстрирует, какая роковая ошибка заключается в том, что правительство Андрея Бабиша недооценивает вопросы обороны, и что Чехия не проявляет инициативы в укреплении совместной противоракетной обороны", – заявил он.

Премьер-министр Польши Дональд Туск убежден, что нет оснований полагать, что российская ракета, упавшая в Люблинском воеводстве – предположительно Х-101 – была умышленно направлена на Польшу.

В то же время польский министр иностранных дел Радослав Сикорский не стал исключать версию о том, что инцидент был преднамеренным.