В Лондоне задержали более сотни человек за поддержку организации Palestine Action

В четверг, 30 июля, у здания лондонского суда были задержаны десятки человек после того, как они выразили поддержку запрещённой организации Palestine Action.

Об этом пишет AP, передаёт "Европейская правда".

Задержания произошли после того, как Palestine Action получила разрешение обратиться в Верховный суд Великобритании с просьбой отменить запрет, действующий уже год и согласно которому членство в этой группе или её поддержка являются преступлением, наказываемым лишением свободы на срок до 14 лет.

Полиция задержала протестующих, собравшихся у Вестминстерского магистратского суда. Они скандировали: "Я против геноцида, я поддерживаю Palestine Action", в то время как прохожие кричали: "Позор!".

Фото: AP

Столичная полиция сообщила, что было задержано 117 человек, большинство из которых – за "выражение поддержки запрещённой организации".

Фото: AP

Организация Palestine Action была запрещена в июле 2025 года после серии акций против связанных с Израилем оборонных компаний в Великобритании, которым блокировали вход или обливали его красной краской.

Самой известной акцией стало повреждение самолетов на авиабазе Королевских ВВС Великобритании – что стало ключевым поводом для запрета.

Недавно в Великобритании посадили в тюрьму четырех пропалестинских активистов из группы Palestine Action за нападение в 2024 году на завод израильской оборонной компании.