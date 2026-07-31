За сутки в испанский анклав в Африке могли проникнуть более 40 тысяч мигрантов

Испанские силы безопасности подсчитали, сколько мигрантов могли нелегально проникнуть в североафриканский анклав Сеута за 24 часа.

Об этом пишет El Pais, передает "Европейская правда".

Уточнено в 12:30. Испанские СМИ уточнили, что речь идет о цифре не за последние несколько дней, а за 24 часа.

По предварительным оценкам сил безопасности Испании, за последние сутки в Сеуту нелегально проникли более 40 тысяч мигрантов.

Эта цифра значительно превышает показатели, зафиксированные во время предыдущего миграционного кризиса в этом автономном городе в мае 2021 года, когда, по оценкам, более 10 тысяч мигрантов избежали пограничного контроля.

Как отмечается, некоторые источники оценивают текущее число прибывших почти в 50 тысяч человек. Это означает рост населения анклава, где зарегистрировано 83 600 человек, более чем на 50%.

Испанское правительство заявило, что развернет подразделения армии в своём североафриканском анклаве Сеута для усиления безопасности.

А министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал закрыть Шенгенскую зону для Испании.