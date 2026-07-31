В Финляндии впервые выявили африканскую чуму свиней

Финляндия впервые выявила африканскую чуму свиней после того, как лабораторные анализы подтвердили наличие вируса у дикого кабана на востоке страны.

Об этом говорится в заявлении Финского агентства по пищевым продуктам, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Вирус, который безвреден для людей, но чрезвычайно заразен и смертелен для свиней, был обнаружен в муниципалитете Виролахти на востоке страны вблизи российской границы.

По данным Финского института природных ресурсов, в начале января 2026 года в стране насчитывалось примерно 2380 диких кабанов.

Африканская чума свиней распространилась из Африки в Европу и Азию, вызвав значительные потери в популяциях свиней, что привело к введению торговых ограничений и повлияло на мировые рынки мяса.

Сообщалось, что около трети испанских сертификатов на экспорт свинины были заблокированы после первой вспышки африканской чумы свиней в стране за последние три десятилетия.

В декабре 2025 года Испания призвала своих военных помочь сдержать вспышку африканской чумы свиней вблизи Барселоны.