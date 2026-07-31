Суд в Британии признал законным разрешение на строительство "мегапосольства" Китая в Лондоне

31 июля Высокий суд Великобритании постановил, что разрешение страны на строительство Китаем "мегапосольства" в Лондоне было законным, отклонив судебный иск, поданный группой местных жителей.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Планы Китая по строительству "мегапосольства" были утверждены в январе, незадолго до того, как тогдашний премьер-министр Кир Стармер посетил Китай.

Речь идет о проекте нового китайского дипломатического комплекса на территории исторического здания Royal Mint Court вблизи Лондонского Тауэра.

Группа местных жителей обратилась в суд, утверждая, что при принятии решения чиновники не учли возможные последствия для безопасности.

Однако Высокий суд Лондона отклонил эти аргументы и постановил, что разрешение на строительство посольства было выдано законно.

Согласно плану застройки, новое посольство станет одним из крупнейших дипломатических представительств в мире, его площадь составит около 55 тысяч квадратных метров.

Это почти в 10 раз больше, чем площадь нынешнего посольства Китая в центре Лондона, и значительно больше, чем его посольство в США.

Китайское правительство приобрело Royal Mint Court в 2018 году, но его запросы на разрешение на строительство нового посольства на этом участке были отклонены местным советом в 2022 году. В прошлом году лидер Китая Си Цзиньпин попросил Стармера вмешаться.

В прошлом году правительство Великобритании взяло под свой контроль решение по вопросам градостроительства, и в феврале было проведено слушание, чтобы выслушать аргументы о том, следует ли одобрить строительство посольства.

Решение об одобрении строительства было запланировано на октябрь 2025 года. Но его неоднократно откладывали после многочисленных обвиненийв шпионаже и политическом вмешательстве со стороны Китая.