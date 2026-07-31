Польские F-16 перехватили российский самолет над Балтийским морем

В пятницу Польша перехватила российский самолет-разведчик Ил-20 над Балтийским морем.

Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в X, передает "Европейская правда".

31 июля польские истребители F-16 перехватили разведывательный самолет РФ, который двигался с нарушением правил полета. Перехват произошел до полудня в 40 километрах к северу от польского города Колобжег.

Как сообщил министр обороны, самолет совершал полет в международном воздушном пространстве без плана полета и с выключенным транспондером. При этом нарушения воздушного пространства Польши не произошло.

"Вооруженные силы Республики Польша непрерывно следят за ситуацией и решительно реагируют на действия Российской Федерации, оставаясь в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО. Безопасность воздушного пространства остается нашим высшим приоритетом", – подчеркнул Косиняк-Камыш.

16 июля польская авиация третий день подряд поднималась в воздух для перехвата российских военных самолетов.

15 июля Польша была вынуждена поднять в воздух авиацию, чтобы перехватить пару российских истребителей Су-30СМ2, взлетевших из Калининградской области.

14 июля пара польских истребителей перехватила над Балтийским морем российский разведывательный самолет Ил-20.