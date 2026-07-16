Третій день поспіль польські літаки перехоплюють військову авіацію РФ

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що польська авіація третій день поспіль була змушена вирушити на перехоплення російських військових літаків.

Про це польський міністр написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Міністр повідомив, що росіяни знову перевіряли можливості польських систем ППО.

"Чергова пара польських винищувачів з Мальборка здійснила перехоплення двох російських Су-30 над Балтійським морем. Після завершення цієї операції наші екіпажі були перенаправлені для додаткового перехоплення російського розвідувального літака Іл-20, що перебував за 30 км на північ від Ястшембя-Гури", – розповів глава Міноборони Польщі.

Після завершення польського супроводу російський літак продовжили супроводити шведські літаки.

В обох випадках, зазначив Коіняк-Камиш, порушення польського повітряного простору не було зафіксовано.

Нагадаємо, 15 липня Косіняк-Камиш повідомив, що Польща була змушена піднімати у повітря авіацію, щоб перехопити пару російських винищувачів Су-30СМ2, які злетіли з Калінінградської області.

У вівторок, 14 липня, пара польських винищувачів перехопили над Балтійським морем російський розвідувальний літак Іл-20.