Премьер Британии обеспокоен ситуацией в испанском анклаве и предлагает помощь

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем выразил обеспокоенность миграционным кризисом в испанском анклаве Сеута в Северной Африке, куда за последние дни проникли десятки тысяч мигрантов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Бернем заявил, что британское правительство свяжется с властями Испании, чтобы выяснить последствия ситуации в Сеуте и предложить помощь.

"Это тревожная ситуация, и я знаю, что люди, увидев эти кадры, захотят, чтобы что-то было сделано", – сказал премьер Великобритании журналистам.

Великобритания уже много лет пытается предотвратить прибытие нелегальных мигрантов на свое побережье. В 2025 году к южным берегам Англии на небольших лодках прибыло около 41 тысячи человек.

Бернем отметил, что правительство добивается прогресса в решении этой проблемы: количество переправлений сокращается, а число лиц, высланных из страны, растет.

"Мы осознаем, что нам нужно делать больше", – добавил он.

Министерство внутренних дел Испании заявило, что с начала миграционного кризиса в испанский анклав Сеута с территории Марокко незаконно проникли более 50 тысяч человек, в то время как местные власти говорят о еще более высокой цифре.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС усилит поддержку Испании в ответ на миграционный кризис в испанском анклаве Сеута.

Между тем Италия призвала в связи с этим кризисом исключить Испанию из Шенгенской зоны, а Франция усилила контроль на своей границе.