У НАТО оприлюднили програму саміту в Анкарі

Пресслужба НАТО оприлюднила офіційну програму саміту Альянсу, який відбудеться 7 та 8 липня в столиці Туреччини.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Саміт НАТО розпочнеться о 10 ранку за місцевим часом з Форуму оборонної промисловості. Це конференція, яка збере високопосадовців Альянсу, країн-членів та партнерів, лідерів промисловості та спільноти, відповідальні за просування промисловості та інновацій, для обговорення найактуальніших питань. Очікується, що на форумі буде оголошено низку угод у сфері оборонної співпраці.

О 14:00 за Анкарою очікується коротка спільна заява генсека НАТО Марка Рютте з президентом України Володимиром Зеленським, який очолює українську делегацію на саміті.

На вечір запланований світський прийом та вечеря для глав держав та урядів з їхніми подружжями, в якій також візьме участь Зеленський.

А о 19:45 за місцевим часом очікується початок засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ, яке також відбудеться у форматі вечері.

Після цього відбудеться засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу з країнами Індо-Тихоокеанської регіону – Японією, Південною Кореєю, Новою Зеландією та Австралією.

Вранці. 8 липня заплановані офіційні церемонії привітання глав держав та урядів країн-членів Альянсу, який зустрічатиме генсек НАТО та президент Туреччини.

О 11:15 лідери розпочнуть офіційне засідання Північноатлантичної ради на рівні глав держав та урядів. Після засідання о 15.00 Рютте оголосить про результати та підсумки саміту на пресконференції.

За даними ЗМІ, союзники сподіваються уникнути суперечок з президентом США Дональдом Трампом під час саміту НАТО в Анкарі, оголосивши про нові видатки та угоди, а також проявивши особливу гостинність.

Як писала "Європейська правда", підсумкова декларація саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня, міститиме тезу про те, що Росія становить загрозу для євроатлантичної безпеки, а також обіцянку держав-членів Альянсу надати Україні по 70 млрд євро військової підтримки щороку у 2026-2027 роках.