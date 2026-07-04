В НАТО обнародовали программу саммита в Анкаре

Пресс-служба НАТО обнародовала официальную программу саммита Альянса, который состоится 7 и 8 июля в столице Турции.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Саммит НАТО начнётся в 10 утра по местному времени с Форума оборонной промышленности. Это конференция, которая соберет высокопоставленных представителей Альянса, стран-членов и партнеров, лидеров промышленности и общественности, ответственных за продвижение промышленности и инноваций, для обсуждения самых актуальных вопросов. Ожидается, что на форуме будет объявлен ряд соглашений в сфере оборонного сотрудничества.

В 14:00 по времени Анкары ожидается краткое совместное заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте с президентом Украины Владимиром Зеленским, возглавляющим украинскую делегацию на саммите.

На вечер запланирован светский прием и ужин для глав государств и правительств с их супругами, в котором также примет участие Зеленский.

А в 19:45 по местному времени ожидается начало заседания Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел, которое также пройдет в формате ужина.

После этого состоится заседание министров обороны стран-членов Альянса со странами Индо-Тихоокеанского региона – Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и Австралией.

Утром 8 июля запланированы официальные церемонии приветствия глав государств и правительств стран-членов Альянса, которые будут принимать генеральный секретарь НАТО и президент Турции.

В 11:15 лидеры начнут официальное заседание Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств. После заседания в 15:00 Рютте объявит о результатах и итогах саммита на пресс-конференции.

По данным СМИ, союзники надеются избежать споров с президентом США Дональдом Трампом во время саммита НАТО в Анкаре, объявив о новых расходах и соглашениях, а также проявив особое гостеприимство.

Как писала "Европейская правда", итоговая декларация саммита НАТО в Анкаре 7–8 июля будет содержать тезис о том, что Россия представляет угрозу для евроатлантической безопасности, а также обещание государств-членов Альянса предоставить Украине по 70 млрд евро военной поддержки ежегодно в 2026–2027 годах.