Стармер попередив свого наступника щодо зовнішньої політики

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер попередив свого ймовірного наступника на посаді, Енді Бернема, що він не зможе приділяти менше часу вирішенню міжнародних справ та зосередитись лише на внутрішніх викликах.

Про це Стармер заявив в інтерв’ю BBC, пише "Європейська правда".

На запитання, чи зможе його потенційний наступник на посаді глави уряду витрачати менше часу на дипломатію, ніж він, та зосередитись на внутрішніх проблемах Британії, Стармер відповів: "Ні, я не думаю, що це можливо".

"Часто виникає така дискусія – який правильний баланс між вирішенням міжнародних справ і вирішенням внутрішніх справ? Це одне й те саме", – додав прем’єр-міністр.

На думку Стармера, незалежно від того, хто саме очолить уряд лейбористів, йому доведеться зіштовхнутися з тими ж проблемами.

"Хто б не був моїм наступником, він зіткнеться з тим самим глобальним конфліктом. Ми постійно кажемо, і це правда, що ми живемо в небезпечнішому та нестабільнішому світі, ніж будь-коли протягом мого життя. Це не просто фраза, це реальність", – пояснив британський прем’єр.

Стармер сказав, що його рішення подати у відставку було дуже "важким" та "особистим".

"Я намагався зрозуміти, що найкраще зробити для мене, для країни, для уряду", – сказав посадовець.

Як відомо, 22 червня прем’єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив, що час його перебування на посаді підійшов до кінця. Хоч офіційно конкурс на посаду лідера Лейбористської партії розпочнеться 9 липня, Енді Бернема вважають наступним прем’єр-міністром Британії.

Сам Бернем нещодавно заявив, що він "на 100 відсотків" надасть Україні такий самий рівень підтримки у війні з Росією, як і Стармер. Політик також натякнув на бажання продовжити зусилля щодо сприяння тіснішим зв'язкам Британії з ЄС.

Детальніше про ймовірного наступника Стармера читайте у статті Прихильник України та ЄС: чи зможе прем'єр Бернем убезпечити Британію від ультраправих